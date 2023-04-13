啟坤13日表示，啟坤是高爾夫球桿身製造及銷售廠，今年第一季合併營2.25億元，較去年同期減少16.91％，主要受到下游客戶庫存調整，以及全球通膨部分影響消費需求所致，預估隨下游庫存消化告一段落，加上時序逐步進入歐美巡迴賽事旺季，整體營運可望逐步回溫。

啟坤表示，近期高爾夫球產業朝專業化及客製化發展，對於專業品牌高爾夫球具的消費力逐步增加，啟坤多年來持續參與歐美各大巡迴賽，長期於場邊近距離了解高爾夫球選手的需求，因此，可以針對選手體型、揮桿速度等，貼身設計並製造選手專屬的高爾夫球桿，目前已有超過三成的高爾夫球職業選手，指定使用KBS桿身，KBS品牌桿身已成為選手級高爾夫球桿的首選。

啟坤指出，隨著KBS專業品牌桿身的銷售量持續增加，公司目前KBS品牌桿身佔整體營收已達6成，由於客製化產品的技術門檻高，銷售單價及毛利率也較高，預估在選手與專業玩家在比賽表現，持續精進的要求下，換桿需求可望持續增加，進一步推升公司高階KBS品牌桿身銷售量及市占率成長，同步挹注營收獲利表現。