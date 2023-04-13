國民黨彰化縣黨部書記長顏文齊貼出公告，公布彰化縣立委選舉第二階段黨內提名登記作業。（國民黨彰化縣黨部提供）

國民黨彰化縣黨部今天公告第11屆立委選舉第二階段黨內提名登記作業，其中第1、4選區將從4月17日到19日於黨部領表登記，令人矚目的是，第1選區除有早就表態參選的和美前鎮長阮厚爵，前立委柯呈枋今天也表達登記意願；第4選區現有縣議員鄭俊雄表態參選外，包括縣議員張錦昆、彰化縣前縣長卓伯源等人，也都被外界認為可能會投入選戰。

國民黨彰化縣黨部書記長顏文齊今天代縣黨部主委謝衣鳳貼出公告，公布彰化縣立委選舉第二階段黨內提名登記作業正式起跑。

國民黨中央把彰化縣第1選區（鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉、和美鎮、伸港鄉）與第4選區（員林市、大村鄉、永靖鄉、田中鎮、社頭鄉、二水鄉、田尾鄉）列為第二階段黨內提名登記，將從4月17日上午10時起到19日下午4時，在彰化縣黨部開始領表登記。

目前有意代表國民黨參選立委的人選已浮現多人，其中第1選區中，和美鎮前鎮長阮厚爵很早就布局參選立委，他早在2011年就爭取代表國民黨參選立委，但當年是由現任彰化縣長王惠美出線並當選，不過，他一直未放棄參選立委，近期也與剛選上縣議員的妻子林小琪勤走基層。

阮厚爵雖展玩強烈參選決心，要對決該選區現任立委民進黨的陳秀寳，不過他仍可能面對同黨同志的挑戰。目前擔任彰縣府參議的前立委柯呈枋說，近期有許多支持者勸進，他除了很感謝大家的支持，也會認真考慮參選一事，雖「應該會去領表」，但他希望藍營還是應團結，希望透過協調，團結勝選。

藍營在彰化第4選區的立委提名人選更是呈現混沌狀態，目前雖有縣議員鄭俊雄已公開表態要挑戰該選區民進黨的現任立委陳素月，但可能投入立委選戰的還包括縣議員張錦昆、彰化縣前縣長卓伯源，其中張錦昆曾與陳素月對決過，雖落敗，但近期有不少支持者勸，他強調，今天有收到黨部通知，還在評估是否參選立委。

國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳳指出，提名作業遵照中央規畫的時程與作業辦法進行，最高原則為公平、公正、公開，不容有心人有見縫插針，黨部也會告知參與初選的同志，必須遵守黨的制度與辦法，不惡意攻訐與謾罵，期許大家進行一場君子之爭。