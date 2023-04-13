劉瑞琪、呂紹齊在電視電影《最後一封情書》談姊弟戀。（粘耿豪攝）

劉瑞琪、夏靖庭、呂紹齊與林辰唏出席客台電視電影《最後一封情書》記者會。（粘耿豪攝）

劉瑞琪、夏靖庭、呂紹齊與林辰唏出席客台電視電影《最後一封情書》記者會。（粘耿豪攝）

劉瑞琪、林辰唏在客台電視電影《最後一封情書》飾演母女。（粘耿豪攝）

劉瑞琪、夏靖庭、呂紹齊與林辰唏13日出席客台電視電影《最後一封情書》記者會，該劇探討善終議題，劉瑞琪表示，她高齡91歲的爸爸去年在家裡安詳離世，並選擇植葬，「我心中非常悲傷，但覺得很安心。因為爸爸後來有一點肺癌，走到生命盡頭時已經瘦骨嶙峋，家人溝通後一起決定不送醫院插管，我們在家每天都對爸爸很好，沒有讓他受到一點點醫療之苦。」

劉瑞琪說，她去年在外拍戲，因為疫情不敢回家，接到弟弟通知說爸爸快不行了，她當晚趕回家見最後一面，抓著爸爸的手告訴他：「你很漂亮。」當晚爸爸就離世，她說想起來沒有遺憾，因為爸爸在世時她每天都對他很好，這就夠了。她也已經和家人溝通好，「如果將來輪到自己的時候也不需太多儀式，簡單用植葬回歸大自然，多麼浪漫啊！不用繼續被關在『盒子』裡」。

62歲的劉瑞琪與38歲的呂紹齊從舞台劇版的丈母娘與女婿，在電視電影中變情人，劉瑞琪說，「紹齊是我第一個小男友，應該是我演戲以來搭檔過年紀最小的男友。」她透露這個小男友角色是自己選的，原來導演謝念祖試過幾個演員後，問她「呂紹齊如何？」她馬上說ok，還誇呂紹齊很認真。

有不少舞台劇演出經驗的呂紹齊，首次拍戲很緊張，坦言導演邀約時就曾反問對方：「你確定嗎？我是不確定啦。」他為戲斷食10天，從72公斤瘦到66公斤，肌肉全消， 也因為被導演說太白像小白臉而刻意全身曬黑，建立好信心後，他說：「跟瑞琪姊談戀愛也覺得沒什麼難的吧？」演出後甚至直喊：「好爽！」他有一場在病房的重頭戲，同劇的夏靖庭爆料他哭了一遍又一遍，眼淚流不停，情緒渲染力很強，「我押他會得今年金鐘新人獎！」

呂紹齊在舞台劇版是林辰唏老公，到了電影版卻升格她媽媽劉瑞琪的男友，林辰唏入戲地說：「呂紹齊從我老公變繼父，有一場戲我打他，一巴掌下去4條指印在臉上，所有怨氣都在這一掌！」呂紹齊笑說：「我不爭氣叫了出來，好像被卡車撞到。」完全不會客語的林辰唏，說電視電影版對她來說是全新的旅程，「很像在背新的劇本，我就沒有信心去駕馭語言，後來甚至自我放棄，想說被人家罵也沒關係。」最後靠硬背加上不斷講撐起來，雖然壓力大但身體無礙，只有輕微便秘，「這是很珍貴的經驗，證明演員的彈性可以這麼大。」