台南市後壁區泰安宮「茄苳媽」11日至16日展開為期6天5夜的祈安巡禮盛事。（後壁區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市後壁區泰安宮「茄苳媽」11日至16日展開為期6天5夜的祈安巡禮盛事，範圍涵蓋嘉南地區36庄、59間宮廟；遶境第3天，今天下午隊伍抵達台南與嘉義交界的八掌溪二橋，台南市長黃偉哲領香帶領遶境隊伍入境嘉義縣鹿草鄉，親自交香給嘉義縣長翁章梁，共同祈祝台灣風調雨順、國泰民安。

茄苳媽遶境範圍涵蓋嘉南地區36庄、59宮廟，包括台南後壁、東山、白河、新營區及嘉義縣鹿草鄉、水上鄉，因此泰安宮素有「南瀛第一媽祖廟」之美稱。

泰安宮主委王子豪表示，今年又再度奉茄苳媽允筊，舉辦徒步祈安遶境巡禮，來為眾生消災解厄，並且庇佑國泰民安。

黃偉哲說，他很高興能夠參加泰安宮茄苳媽的遶境來到嘉義縣鹿草鄉，感謝泰安宮長期對地方的貢獻及支持，希望在天上聖母茄苳媽及各尊神的保佑下，讓嘉義縣民與台南市民朋友都能平平安安、順順利利。

今天後壁泰安宮茄苳媽的過境交香儀式，包括立委賴惠員、台南市議員李宗翰、王宣貿、沈家鳳、民政局副局長吳明熙、後壁區長陳玉惠、水上鄉長林緗亭、鹿草鄉長嚴珮瑜、泰安宮主委王子豪等各界人士皆到場共襄盛舉。