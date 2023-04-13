台中市建築經營協會13日舉辦四月份大師講座活動，以「善」為主題，邀請「台灣最會說故事的歐吉桑」吳念真，暢談他投入公益活動10多年的心路歷程，吳念真也提到，當初會成立快樂學習協會、投入課後輔導相關工作，主要是因為一位老師的來信。

台中市建築經營協會理事長連智民指出，吳念真從創作小說、電影劇本到擔任導演、從事主持工作及創作舞台劇，幾乎無所不能，連知名作家小野都形容他「就是個品牌及文化的象徵」，協會邀請吳念真擔任大師講座活動主講者，許多人都期待與他面對面交流的時刻。

熱心公益的吳念真這次以「善」為主題進行論述，目前擔任社團法人中華民國快樂學習協會孩子的秘密基地名譽理事長的吳念真說，當初與紙風車推動全台319場巡迴演出活動，演到最後幾場時，一次到雲林演出，吸引許多大小孩子觀看，但事後收到一位老師的來信，指「表演活動很精采，但只是一晚煙火」，與友人們開始深思對孩子課後時間與心情的照顧。

「孩子的秘密基地」課後輔導從嘉義東石展開第一步，至今在全台已有84處基地，照顧約2500名孩子，吳念真說，只要在100個孩子當中能拉回來10個，自己做的這些事情就很有意義。

吳念真在大師講座中以善念的初心、設計的初心及真情的初心談論「善」，他說，不論是311日本地震或0206土耳其地震，在世界重大災難中總能看到台灣的身影，除分享公益在台灣現況的看法，也將暢談自己對品牌建立的看法與意見。