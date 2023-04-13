國立中正大學東協與南亞研究中心攜手美家人力資源公司，透過產學合作，首創針對指導外籍看護工開辦「照顧實務指導員培訓班」，今（13）日宣布將在台北及台中陸續開班，首批招收名額105人，自即日起受理報名，培訓對象為台籍照顧服務員，受訓完取得證書即可接受美家人力派案！培訓消息一傳出，目前市場反應熱烈。

美家人力總經理許家畯指出，全台外籍看護約20萬人，來台工作後常因相關技能不足、宗教信仰與生活習慣的差異，與雇主或被照顧者之間溝通困難，摩擦頻繁，更因此衍生失聯或頻繁更換雇主的問題。

為此，中正大學東協與南亞研究中心和美家人力資源公司透過產學合作，首創針對指導外籍看護工開辦「照顧實務指導員培訓班」，鼓勵領有照顧服務員證照及有經驗的人員，透過專業培訓成為照顧實務指導員。

未來進入被照顧者的家庭，協助外籍看護與雇主、被照顧者之間的溝通，提升外籍看護照顧能力，也促進雇主、被照顧者瞭解，並尊重外籍看護的信仰與生活習慣，達成雙贏目的。

過去曾接受過照顧實務指導員到府服務的案家何先生，以自身經驗分享長照家庭在聘僱外籍看護時遇到的困難，起初何爺爺中風需外籍看護協助，「看護到職後對中風長輩的照顧一知半解，家人與看護在說明溝通上也有很大困難。」

美家人力安排照顧指導團隊到府協助，除了教導外籍看護工照顧技術外，也在每次指導中了解看護適應狀況以及對照顧的想法，照顧指導團隊與外籍看護合作一段時間後，何爺爺慢慢進步到能自己步行。

爾後，何爺爺二次中風後離世，何奶奶也因身體衰弱聘用外籍看護，這次何先生也申請美家人力的照顧指導服務。對家屬來說，有專業的照顧指導團隊協助溝通以及指導，著實解決家庭在聘僱外籍看護上的最大困難。

由於國內長照家庭在外籍看護工照顧指導的迫切需要，此次「照顧實務指導員培訓班」邀請在地服務長照家庭的漸凍人協會、財團法人弘道老人福利基金會、財團法人老五老基金會、添福居家長照機構，以及長期服務外籍看護的壹零玖伍移民工文化協會，一同參與照顧實務指導員辦訓計畫，也表達社會對於外籍看護工照顧指導的需求。

台中市勞工局長張大春、台中市勞工局就業服務處長李美麗，今日也到場關心指導「照顧實務指導員培訓班」開辦事宜，並鼓勵照顧服務員參與培訓班，增強職能外，也在結訓後能獲得照顧指導直接派案，擴展長照服務的領域。

許家畯表示，「照顧實務指導員培訓班」將於4月至6月陸續在台北及台中開班，名額合計有105人，4月25日報名截止。歡迎有興趣的長照專業人員搜尋「中正大學照顧指導」。