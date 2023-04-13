行政院3月底成立「中正紀念堂轉型推動專案小組」，而台北市長蔣萬安曾拋出改建為「台灣建設紀念館」。蔣13日首度赴議會進行施政報告並備詢，他表示，定會站在市府立場，將維護文化景觀完整性列為首要目標。

民進黨台北市議員許家蓓問及，中正紀念堂是否會變為台灣建設紀念館？北市府有和中央討論？蔣萬安回覆，中正紀念堂改建屬中央職權，未來需要充分討論和溝通，任何改變方向都會符合社會期待及市民共識，需要台北市配合，北市也會盡力協助。

許家蓓追問，北市有和中央討論過中正紀念堂的未來？蔣萬安說，據了解，中央會組成專案小組，透過文化部召集相關單位討論。許家蓓指出，也就是目前沒有進度，蔣萬安曾喊出中正紀念堂改建為「台灣建設紀念館」，希望不要開空頭支票。

蔣萬安承諾，中正紀念堂有任何改變，除需要凝聚社會共識外，指標景點不論101、國父紀念館都是代表城市的名片，更是台北市民共同的記憶，定會站在市府立場，將維護文化景觀完整性列為首要目標。