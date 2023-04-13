這種場面真的太嚇人！一名外送員透露，日前送餐到某社區時，撞見屋內有一對男女正在激戰，兩人的姿勢就像是電影《鐵達尼號》的經典畫面一樣，嚇得他趕緊放下餐點奪門而出，直呼：「有夠變態」，貼文一出，引發熱議。

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文表示，日前晚上接到某小火鍋的外送訂單，客戶要求送上樓，未料到達指定後，門一打開屋內竟然一片漆黑，空氣中還瀰漫著詭異的香味，讓原PO感到相當納悶。

原PO定睛一看，發現一名穿著紫色蕾絲邊睡衣的女子站著眼前，還把雙手張開，當他心想「妳這樣怎麼拿餐點」時，才注意到女子背後還站了一名全裸男子正摟著她的腰，兩人的姿勢就像電影《鐵達尼號》中男主角在船頭環抱女主角的經典畫面一樣。

「那一瞬間空氣突然寧靜，場面真的尷尬！」原PO放下餐點並和客人道謝後就連忙離開現場，事後還特地發文紀錄這次外送工作遇到的特殊事件，大嘆：「真的有夠變態」。

對此，網友紛紛留言回覆，「這社會真多元，什麼鳥人鳥事都有」、「如果是我就嗆他們了，有本事運動給我看」、「如果是一個男的沒穿衣服你比較需要擔心」、「正精彩幹嘛打擾，害他軟了」、「那女的會不會其實被歹徒挾持，要你救他」、「好噁心」。