網路社群「社會事新聞影音」13日PO出一則計程車司機在車內遭酒醉乘客毆打的驚悚影片，影片中，乘客暴怒不斷狂打運將的頭部，還口出穢言、搶走其手機，讓運將頻頻哀嚎說：「你為何這樣對我」、「我不收你錢、你趕快下車啦」，但囂張乘客仍未收手。

遭酒醉乘客痛毆 運將哀嚎

警方表示，松山分局松山派出所13日上午6時29分接獲民眾報案，指南京東路五段有打架情事，立即派員到場，發現被打的是31歲史姓男子，當時他駕駛多元化計程車行經案發地點時，疑似與30歲楊姓男乘客發生口角，酒醉的楊男突然暴怒毆打史男，頻頻出拳攻擊他的頭部，雙方在車內拉扯、衝突後下車理論，並報請警方到場協助。

史男表示，不知道對方為何毆打他，造成他的右手受傷、眼鏡也被打歪，心有餘悸地說楊男若願意支付2萬元賠償，就願意和解暫不提告，但楊男未同意即自行離去，警方也告知史男仍然可在6個月內提告等相關法律權益。

松山分局表示，民眾遇有糾紛應循合法途徑理性解決，對於違法暴力情事，警方一定迅速依法究辦，以維護民眾安全。