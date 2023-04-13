海基會副秘書長蔡孟君13日主持背景說明會。（陳冠宇攝）

2017年從台南送往廈門中非世野野生動物園的鱷魚「小河」，去年底遭大陸博主的影片揭露近況，指其生活環境不佳、變得消瘦，引發兩岸網友關注。海基會表示，日前已發函給海協會，表達我方民眾對此事的關注，如有必要願意提供協助。

海基會副秘書長蔡孟君13日指出，廈門市農村農業局曾前往動物園檢查，也發整改通知給園方，希望對小河的居住與飼養方式進行調整。她表示，海陸兩會近期也接獲民眾的意見表達，希望可以幫助小河、改善牠的待遇。

蔡孟君說，海基會於4月透過兩岸的聯繫機制發函給海協會，表達我方民眾對此事的關注，也呼籲陸方有關部門能夠了解具體狀況，督促園方整改落實、解決相關問題。此外，海基會也通知廈門台商協會的台商，請他們在方便時進入園內關注小河狀況。

蔡孟君表示，海基會高度重視此事件，也會持續追蹤後續狀況；據悉，園方接到整改要求後已有改善，海基會也洽請各相關主管機關，如有必要願意提供協助，包括醫療、診察等方面。

據報，具有40年歷史的台南「麻豆鱷魚王」生態農場，受到動保法等因素，6年前熄燈走入歷史。園內的明星河口鱷「小河」被送往大陸廈門中非世野野生動物園。去年底，大陸民眾前往動物園參觀時，發現小河園區的水質汙濁、水深過低，消息曝光後引發網友熱議。