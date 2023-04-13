金馬影后、琉璃工房創辦人兼藝術總監楊惠姍12日下午受邀至華梵大學演講，勉勵即將進入職場的學子面對挑戰不要放棄，當熱情和初心超越了挫折，就具備成功的基本條件。

楊惠姍是七○年代台灣重量級演員，曾連續兩屆獲得金馬獎最佳女主角，更曾獲亞太影展最佳女主角肯定。1987年息影創立琉璃工房，又創作出許多令人激賞的作品，先後獲多國知名博物館及美術館收藏，享譽世界玻璃藝術舞臺，被譽為現代中國琉璃第一人。

華梵大學校長林從一表示，學校以藝術設計領域為發展軸心，課程上非常重視藝術設計的創新與文化品牌的創建，因此特別邀請楊惠姍以「一個無中生有的文化品牌」為題，和師生分享從知名電影人轉型成為世界性文化品牌創建人的心路歷程。

楊惠姍認為，學習無所不在，當她投入每一件事情時，「學習就是最大的價值」，因此特別珍惜每一個來到眼前的機會和緣分，而過去從影扮演的角色，也成了她日後創作琉璃的重養分。

但楊惠姍也說，自己的藝術創作從摸索到實驗最後創新，是經歷無數次挫折與失敗，甚至幾個月不眠不休的淬鍊而成，加上永不放棄的個性，讓每一次的挫敗成為下次再學習的動力。所以她鼓勵同學，未來在事業奮鬥的過程中，不要遇到挫折就放棄，應秉持初心與文化理想繼續至善前行。