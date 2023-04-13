南韓36歲青龍獎影帝劉亞仁上月因吸毒醜聞到警察局應訊，但他僅承認吸食大麻，其餘異丙酚、K他命跟古柯鹼則堅決否認，未料案件還在調查中，又爆出服用第五種毒品唑吡坦(安眠藥的一種)，且每周跟友人赴梨泰院吸毒同樂，對此經紀公司「UAA」於12日出聲反擊，更直接點名某韓媒「未經求證」進行推測性報導，決定訴諸法律。

其實在劉亞仁的體毛跟尿液檢測中，均未驗出唑吡坦，但警方從醫院的就診紀錄，查出他曾經服用過量唑吡坦，因此將第二次傳喚劉亞仁到案說明，據悉，此種藥物雖為治療睡眠用途，但每日不得超過10毫升，否則容易上癮，對此，劉亞仁的律師僅表示：「當事人已交代所有已知事實」，便拒絕透露更多案情。

不過後來韓媒《國民日報》收到匿名爆料，稱劉亞仁去年10月起跟模特兒及新聞主播等多位友人，幾乎每周六都會到酒吧聚會，再到夜店一處燈光昏暗的座位，點燃類似香菸形狀的物品，且味道非常奇怪，此外，幾人其實不太點酒，模樣卻像個醉漢，種種不尋常的行徑，讓他被夜店員工懷疑非法吸毒。

유아인 측 "클럽서 마약? 억측, 법적조치... 졸피뎀은 오직 수면 목적" [공식입장]https://t.co/l09fGu3N3K — YTN (@YTN24) April 12, 2023

眼看吸毒風波再度擴大，劉亞仁經紀公司昨(12日)出聲回應一切，坦承他確實長期服用安眠藥，但原因是出於失眠困擾，且近6個月已改服其他安眠藥，至於劉亞仁流連夜店一事，經紀公司則展現強硬態度，怒斥《國民日報》僅是根據爆料者的說法進行推測，「並未掌握證據」，且對警方辦案極不尊重，因而決定委託律師提告。據悉，南韓警方目前在調查劉亞仁的吸毒共犯名單，最快下周會傳喚劉亞仁，屆時將決定是否向檢方聲請羈押。

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