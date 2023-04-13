國統13日表示，橋頭科學園區污水處理廠一期工程近期將與南科管理局簽約，工程期間約3年，工程款約32.13億元，預估在3個月之後，可開始依照完工比例法，認列營收。

法人指出，除了國統13日公告的橋科污水處理廠一期工程，如果加上曾文南化聯通管統包工程A2標、大安大甲溪聯通管工程-大甲溪輸水管第3標統包工程等其餘工程，目前的在手工程總額約110億元，將在未來2至3年內，認列完成。

國統去年營收37.91億元，比2021年同期的46.21億元，年減17.96％，每股稅後盈餘2.52元，比2021年同期的1.81元，年增39.23％，今年第一季營收7.61億元，年減21.17％。

法人指出，國統去年營收衰退、獲利卻成長的主要原因是，處於虧損狀的大陸子公司台明，國統持股比例已從56％降至28％，對國統的負面衝擊減少，而國統的台灣的本業，獲利良好所致。

法人推估，由於國統在手工程約110億元，而子公司台明的負面衝擊減輕，因此，未來的營運將是正向的，穩定成長。