台北市長蔣萬安13日首度赴議會進行施政報告並備詢，但民進黨台北市議員林延鳳發現，衛生局、聯合醫院工作報告多有抄襲，共計6850字與上會期相同。蔣萬安則罕見語調起伏，似乎稍有動怒，他回應，團隊非常努力。

林延鳳問及，是否掌握各局處工作報告內容？容許工作報告發生抄襲？蔣萬安說，有掌握也有看過工作報告，不容許抄襲。

林延鳳指出，衛生局和聯醫的工作報告，前言、未來施政重點幾乎全部都是抄襲上個會期的內容且一字不漏，延續市政不等同於能夠抄襲，就連衛生局工作報告中，年份「111年」都忘記改。統計衛生局抄5865字，聯合醫院則抄985字，共6850字。

蔣萬安回覆，施政都有延續性，因為經歷3年疫情，醫療衛生做得好的地方還會持續辦理。

林延鳳質疑，蔣萬安認同衛生局、聯醫抄襲？市政延續不代表市政內容可以抄襲，要求衛生局及聯醫工作報告必須收回，且蔣萬安必須道歉，不要把北市議員當作小孩子，絕對不容忍抄襲。蔣萬安則罕見語調稍有起伏，他回應，團隊非常努力，積極盤點長照量能。隨後林延鳳質詢時間結束。

台北市衛生局長陳彥元會後受訪坦承，延續性的工作報告難免會有重複的內容，但重複性的確過高，以後會更加注意並檢討改進。