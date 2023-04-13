根據俄羅斯海關數據顯示，2022年2月24日俄烏戰爭爆發後，俄羅斯在短短8天內進口了高達7.4億美元的晶片，進口規模大約是開戰前的3倍，而其中有75%的晶片進口是來自中國。

據《日經新聞》報導，印度調查公司Export Genius對俄羅斯海關數據的調查發現，去年俄烏衝突爆發後，美國就對俄羅斯祭出了半導體晶片禁運制裁，除人道用途之外的美國晶片禁止出口至俄羅斯，避免它們被用於製造導彈、戰機等武器，由於這類高性能晶片大多來自美國，美國希望藉此以降低俄羅斯對烏克蘭的戰力。

報導指出，俄烏戰爭爆發後的8天內，俄羅斯晶片進口金額達10萬美元以上交易有3292件，其中有2358件晶片產品的製造商為英特爾等美國公司，交易金額為7.4億美元，較戰爭爆發前的2.7億美元暴增近3倍。其中的1775件(佔比約75%)是由中國（含香港）出口至俄羅斯，金額為5.7億美元。

這項調查指出，參與這些晶片交易的香港出口商多為中小企業，其中有不少是俄烏戰爭後才新成立的企業。與2021年同期相比，中國出口至俄羅斯的美國晶片交易僅230件，金額約5123萬美元，而俄烏戰爭爆發後，中國出口至俄羅斯的美國晶片金額頓時飆升了10倍之多。

俄羅斯購買的晶片多數是美國企業所生產，包括英特爾、AMD、賽靈思（Xilinx），以及ADI、德州儀器（TI）等著名的半導體企業。英特爾受訪時表示已停止對俄羅斯出貨，AMD則回應「已要求正規經銷商遵守國際出口管制」，ADI、德州儀器也給出了類似的回應。