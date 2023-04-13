新北市警方去年11月偵破國內首宗台版柬埔寨案，救出58名被害人，但有3人慘遭凌虐致死，檢警11日逮捕幕後主嫌，28歲綽號「藍道」的杜承哲，以及薛姓、林姓等共犯，杜在內的4嫌因涉私行拘禁致死、灌毒，有逃亡、滅證之虞，士檢昨向法院聲請羈押，士林地院經3小時審理後，13日傍晚收押杜在內的4人，禁止接見通信。

台版柬埔寨案震驚社會，杜嫌等人以高薪為由，誘騙民眾上門求職，卻將眾人帶至新北市淡水區、桃園等人強行拘禁，過程中曾打罵不服從的被害人，甚至強灌FM2讓「肉票」安靜下來，過程中造成3人不幸死亡。

檢警後來陸續逮捕「S姐」傅姓女子、「茶董」陳姓男子等29名犯嫌，唯獨集團首腦「藍道」身分行蹤成謎。日前透過金流查出「藍道」真實身分是杜承哲，11日趁杜嫌在少觀所易服勞役時拘提到案，並同步逮捕6名重要成員，7人訊後移送士林地檢署。

警方發現，杜嫌現住台中市北屯區社區大樓，往返台中、新北時，均駕駛保時捷跑車，數日前因座車進廠維修，租賃賓士名車代步，日常生活奢靡。

士檢偵訊杜承哲等人後，認為杜在內的4名幹部犯案情節重大，有逃亡、勾串共犯、滅證及再犯之虞，向士院聲請羈押，士林地院13日傍晚結束開庭，裁定4嫌羈押並禁止接見通信。