台中一名人夫婚內出軌，被妻子抓包後坦承曾和小三出遊、外宿，手機裡還被發現3段錄音檔，而小三則因不滿被提分手，仍死纏爛打狂傳訊息給人夫，氣到正宮怒告侵害配偶權，向小三求償55萬元，法官最終判小三須賠20萬元，可上訴。

據判決書指出，正宮主張與丈夫結婚20餘年，育有2名子女。去年4月9日，她偶然發現丈夫有外遇，經質問後才知道，丈夫自2020年10月至2022年3月間多次與小三單獨相約旅遊、住宿。

她更在丈夫手機中發現3段錄音檔，證實丈夫前往小三住處洗澡、睡覺、吃飯，甚至頻頻發生性行為，當丈夫提出分手後，小三仍持續傳訊「我在你太太面前坦白，就是我想跟你在一起一輩子」、「如果你不愛了不要了。我會死心的」，讓她崩潰向小三提告侵害配偶權，要求慰撫金55萬元。

法庭審理時，小三辯稱，自己曾拒絕人夫，但對方卻威脅她，「若妳認識其他男生就要把妳用水泥封起來」，且自己是低收入戶，要扶養兩個孩子，還有貸款要繳納，正宮請求金額過高。

法官認為，小三對侵害配偶權之部分事實並未抗辯，可見正宮所主張為實，因此須負損害賠償之責，最終判小三須賠20萬元，可上訴。