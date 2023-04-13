交通部表示，中國大陸二單位公布時間不一致，經相關人士向福建海事單位查證及了解後，研判對岸應是基於火箭殘骸等對海上航行安全的考量，須時間予以排除。

民航局及航港局將於13日晚間9時發布飛航公告及航船布告週知海空運業者，避開中國大陸進行航太活動區域，該兩局屆時將24小時監控周邊海空域動態，以維航行安全。