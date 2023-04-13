國安基金13日召開委員會議，考量近期全球通膨升息放緩，國際股市回溫，考量本基金自111年7月13日起執行安定任務迄今，臺股累計上漲1,854.14點，累積漲幅13.29％，僅次於美股費半19.32％，優於美股（道瓊、那指及標普）及韓、日、陸、港等主要股市，業發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形，經委員會共識決議，即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。