國安基金去年底至今年首季未再加碼，投入金額維持在545億元，是史上投入金額第三高。到3月底帳面獲利83億餘元（含未實現、己實現和股息）。國安金退場後，釋股也會非常小心，不會影響市場。此外，國安基金幕僚單位將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否再授權執行安定市場任務。

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