國安基金去年底至今年首季未再加碼，投入金額維持在545億元，是史上投入金額第三高。到3月底帳面獲利83億餘元（含未實現、己實現和股息）。國安金退場後，釋股也會非常小心，不會影響市場。此外，國安基金幕僚單位將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否再授權執行安定市場任務。
第一季未再加碼 國安基金護盤金額史上第三高
國安基金13日召開委員會議，考量近期全球通膨升息放緩，國際股市回溫，考量本基金自111年7月13日起執行安定任務迄今，臺股累計上漲1,854.14點，累積漲幅13.29％，僅次於美股費半19.32％，優於美股（道瓊、那指及標普）及韓、日、陸、港等主要股市，業發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形，經委員會共識決議，即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。
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