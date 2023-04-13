林美照（右）為師妹、「展場天后」錢珊綾的燕窩品牌站台。（采立軒提供）

林美照（右）為師妹、「展場天后」錢珊綾的燕窩品牌站台。（采立軒提供）

資深藝人林美照13日為好友「展場天后」錢珊綾的燕窩旗艦店開幕站台，身為「娃娃音始祖」的她，這幾年飽受聲音啞掉所苦，這1年靠自己復健，練習對的發聲位置，現已經可以慢慢說話。她感嘆聲音啞了最大的遺憾就是無法唱歌，「我以前開心也唱，難過也唱，現在只要開嗓就是破音，讓我很鬱卒」，現在每天復健的動力就是為了有一天能再開口唱歌。

林美照說，4年前因聲帶受損動手術，當她應醫師要求禁聲、忍了7天以為可以說話時，卻完全發不出聲音，手術未達到預期效果，2022年她換醫生做第二次手術，醫生將她腹部脂肪抽出，直接打在聲帶上，「那個針超級粗，醫生繞半個脖子打好多針在我聲帶上，而且不能麻醉，我平常沒有很怕痛，但是那真的好痛！」因為太痛，做了兩次就自己在家復健，不願意再複診。

除了靠努力復健，聲音比起去年好很多，林美照說，她也有下血本，吃了不少燕窩養生，她從小就知道燕窩能養顏跟養氣，所以幾乎每周都會吃兩、三盅，1個月大約花費5000左右吃燕窩，還曾經直接請朋友買1公斤的燕窩，心血來潮就煮一盅來吃，「那1公斤吃了2年。」不過以前燉燕窩相當麻煩，除了要清洗很多次還要挑毛，她從20幾歲開始持續吃，自認皮膚狀況比同齡人好，氣管、肺部也相當健康，很少咳嗽，68歲的她很驕傲地說：「我老人卡已經領3年了，看不出來吧！」

她7月將從新店獨棟別墅搬到林口，主要原因是受不了女兒的撒嬌，因為住家、工作都在林口的女兒希望天天能吃到她煮的飯，再加上女兒擔心她晚上開車，希望她搬到生活機能便利的地方，「我眼睛散光很嚴重，晚上都看到一團團紅色的霧。」她很開心有人願意管她，要她別一直待在家，「不然我一個月不出門都沒有關係。」