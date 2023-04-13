宋懷琳基層實力雄厚，而且自己有地緣優勢，加上政治經驗豐富，堅持參選立委。（楊靜茹攝）

游顥在國會擔任專業幕僚10多年，熟捻法案、建設等提案運作，在綠營大票倉竹山鎮獲最高票，盼選民給他機會進國會。（楊靜茹攝）

南投縣立委選舉，第1選區（烏溪線）由民進黨南投縣議員蔡銘軒，挑戰國民黨現任立委馬文君；第2選區（濁水線）民進黨立委蔡培慧爭取連任，而國民黨南投縣議員游顥、宋懷琳都堅持參選，黨中央決定以黨內民調，月底前公布徵召人選。游顥、宋懷琳均對自己有信心，將代表藍營披戰袍奪回該席立委。

游顥、宋懷琳指出，他們都堅持參選投2選區立委，尊重黨中央決定，近期舉行黨內民調，由雙方及國民黨各自找一家民調公司進行電話民調，為了避免人為操作、干擾，確保公正、公平，民調日期、時間由黨中央隨機公布，黨中央將比對3家民調結果，徵召民調高者參選立委。

宋懷琳曾連任4屆議員，接著轉戰南投市長，市長2任任滿回鍋南投縣議員又當選，基層實力雄厚。宋懷琳說，投2選區7鄉鎮市選舉人數19萬餘人，南投市8萬餘人，占了近半，她是南投市人，加上長期耕耘南投市、名及鄉，佔有地緣優勢，加上自己政治經驗豐富，若出線將全力配合縣長許淑華解決少子化、農業缺工、垃圾等問題。

游顥連任2屆議員，在南投縣議員第4選區（竹山、鹿谷）都是最高票當選。游顥說，他是台灣大學政治系博士，曾任立法院副院長、國民黨主席辦公室主任，在國會擔任專業幕僚10多年，熟捻法案、建設等提案運作，回故鄉參選議員，在被視為綠營大票倉的竹山鎮獲最高票，展現自己突破顏色、派系的基層實力，盼選民給他機會進國會為南投鄉親服務。