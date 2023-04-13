倚天酷碁董事長為高樹國，資本額為6億元，主要產品包括電腦周邊產品、衣著包袋產品及智慧移動產品等，最大股東為宏碁持股65.51％；109～111年年稅前各為虧損2,045萬元、盈餘5,537萬元、1億2,067萬元；每股稅後盈餘（EPS）各為-0.81元、0.95元、3.04元。

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