倚天酷碁股票創新板上市案 證交所4/17審議 19:472023/04/13 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所預計下周一（17日）召開有價證券上市審議委員會，將審議宏碁（2353）轉投資65％的倚天酷碁－創（2432）股票創新板上市案。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 倚天酷碁董事長為高樹國，資本額為6億元，主要產品包括電腦周邊產品、衣著包袋產品及智慧移動產品等，最大股東為宏碁持股65.51％；109～111年年稅前各為虧損2,045萬元、盈餘5,537萬元、1億2,067萬元；每股稅後盈餘（EPS）各為-0.81元、0.95元、3.04元。 #宏碁 #倚天酷碁 #創新板 #上市案 #證交所 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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