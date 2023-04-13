2023年的76屆坎城影展在13日公布今年主競賽片，由主席蒂埃里弗雷莫於法國香榭里社大道進行揭曉，先前我們已經知道開幕片將會是法國導演麥雯的《杜巴利伯爵夫人》，今日也揭曉該片入圍競賽外單元，有趣的是，本作也將會是演員強尼戴普在與前妻的官司後重回大銀幕的首作。

今年入圍主競賽單元的電影有以「置中美學」聞名全球的導演魏斯安德森的《小行星城》，本片卡司華麗驚人，找來史嘉蕾喬韓森、湯姆漢克斯、蒂妲史雲頓、艾德華諾頓等好萊塢影展常勝軍參與演出，接著還有七度入圍坎城影展競賽片的土耳其導演錫蘭的新作《枯草》（About Dry Grasses），他將角逐他人生的第二座金棕櫚獎。亞洲的優秀作品則有日本導演是枝裕和的新作《怪物》，是枝裕和去年才剛以《嬰兒轉運站》同樣入圍主競賽單元。還有曾獲奧斯卡提名的法籍越南裔導演陳英雄繼梁朝偉演出的《三輪車夫》後，新片《火上鍋》(The pot au feu )首次入選坎城影展競賽片，該片由大滿貫影后茱麗葉畢諾許與坎城影帝班諾馬吉梅主演。另外，中國導演王兵此次則有兩部入圍坎城影展，其中的青年（Jeunesse）則是以王兵一貫的寫實拍攝風格講述中國的城郊差異。

競賽外單元則收錄的馬丁史柯西斯的《花月殺手》，這也是馬丁史柯西斯繼1985年的電影《下班後》重回坎城舞台。該片在拍攝前期就已經廣受矚目，由兩位世界知名影帝李奧納多迪卡皮歐及勞勃狄尼洛演出；HBO出品的《The Idol》則是在美國流行文化未播先轟動，高校十八禁團隊打造，由強尼戴普的女兒莉莉蘿絲戴普搭配歌手威肯領銜主演，並找來韓國女團Black Pink的Jennie客串演出。迪士尼的經典作品印第安納瓊斯續集《印第安納瓊斯之命運鐘盤》也將重回所有熟悉該系列的觀眾眼前。亞洲的部分，此屆競賽外單元收錄了韓國導演金知雲的新作《蜘蛛網》，該部片找來「忠武路演員」宋康昊擔綱演出，宋康昊在2019年演出的電影《寄生上流》更是奪得了該年的金棕櫚獎。

另外，年初新婚的韓國男神宋仲基，無酬演出的電影《禍亂》及《爸媽不在家》新加坡名導陳哲藝新片《燃冬》，由金馬影后周冬雨和劉昊然、屈楚蕭主演，兩部亞洲電影皆入圍一種注目單元。第76屆坎城影展將在5月16日至5月27日在法國坎城節慶宮舉辦，敬請期待。