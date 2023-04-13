昔喊三月解蛋荒，現又改口明年還會缺蛋？國民黨立委洪孟楷今(13日)直批，農委會主委陳吉仲真的不需在鏡頭前賣弄感情，務實解決問題才是民眾要看到的。缺蛋、豬肉價格飆漲不是現在才發生，2020就開始缺蛋、豬肉價格從去年就在飆升，這些問題都解決不了，還想當農業部長？跳票下台負責很難嗎？蛋缺豬貴卻不見農委會出來負責，變相通膨壓力卻讓全民買單，當經濟部、農委會都成為通膨推手，那政黨輪替也是剛好而已！

「猶記陳主委在3/15號說4月不會有排隊買蛋的情況發生，但現在呢？依然有民眾在排隊！」洪孟楷強調，他也在總質詢時詢問閣揆，若4月還是無法解決，誰要負責？政務官扛起政治責任下台道歉很正常，但蔡政府的官員就是要跟別人不一樣嗎？為了官位真的連道歉下台都說不出口！

洪孟楷提到，跑行程時他都會選擇路邊攤、小吃來補充體力，快速便宜又好吃，但最近都聽到老闆無奈喊漲，要不然就是餐點變小，就是因為豬肉價格飆漲實在撐不下去，這不就變相全民買單，增加通膨的壓力嗎？經濟部、農委會成為了通膨推手，實在諷刺。

「如果農委會真的升格農業部，而陳主委又升格首位部長，我們絕對反對到底！」洪孟楷直言，過去這麼長時間手握國家公權力卻擺爛不解決問題，不僅不及格還不下台道歉，民生爭議持續延燒還想升格、增加預算，若到現在還為了選舉考量，那政黨輪替，剛好而已！