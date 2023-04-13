近期降雨難解渴，有鑑於水庫入流與河川水位持偏低，中央水情會議(中央旱災應變會議)今晚拍板，即日起實施「類黃燈」的新竹、台中、北彰化，正式升級為「真黃燈」，夜間減壓供水從6小時延長到8小時。至於台南、高雄實施二階限水地區，從本月20日起，非民生用水大戶如游泳池、洗車業、三溫暖業的限水比例，從1成擴大到1成5。

經濟部水利署長賴建信說，過去這段時間水情措施雖有達到節水率，展望未來降雨狀況與河川水位持續偏低 仍需節水因應。經過討論，自即日起，新竹、台中供水區(含北彰化)，燈號調整為減壓供水黃燈。

原本這三區就已經實施「類黃燈」，從晚上11點到凌晨5點減壓供水。正式升級黃燈後，減壓多增2小時，從晚上10點一直到隔日凌晨6點減少出水。

至於台南、高雄兩地實施減壓橙燈地區，從4月20 日開始，每月千度以上非工業用水大戶，含游泳池、三溫暖、洗車業等業者，限水率從10％擴增到15％。

為何要調整竹中北彰燈號？賴建信指出，雖照氣象局預報，雖短期有幾波鋒面報到，但因春天系統變化大，還要密切觀察。目前觀察到一個比較明確現象是，水庫入流量與川流量有偏低現象，所以調整因應。

賴建信同時說明，今天會議有花相當時間去討論南部抗旱計畫，檢視目前各項進度都順利，甚至超前。原本4月底可每日節水13.6萬，預計到5月中可提升到16.6萬噸，透過再生水、緊急海淡機組等多元手段一起上場來達成。