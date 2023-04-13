南韓國民MC劉在錫，2008年娶回主播妻羅敬恩（羅京恩）後，羅敬恩就卸下主播光環，專心在家相夫教子，過著低調的全職媽媽生活，多年來都未公開自己的近況，近日，她現身替主播前輩主演的音樂劇加油打氣，清晰正面罕見曝光，讓外界都驚喜不已。
羅敬恩過去是MBC電視台主播，結婚後就逐漸消失在螢光幕前，除了劉在錫偶爾會在節目上分享夫妻生活外，多年來她都未在鏡頭前露面，近日她罕見現身音樂劇後台，為主播前輩金慶和加油打氣。
只見身穿紅色格紋外套的羅敬恩，對著鏡頭露出微笑，氣質優雅出眾，皮膚白皙透亮，臉上也沒有皺紋，絲毫看不出歲月痕跡，很難相信她已是2個孩子的媽媽，41歲仍保養得宜，讓網友都大讚「看不出來41歲」、「也太年輕了」、「羅敬恩好美」。
劉在錫雖然在南韓演藝圈擁有崇高地位，但始終保持謙虛親民個性和默默行善作風，更大方提攜後輩，出道多年零負評，有「劉大神」的稱號，而他和老婆羅敬恩結婚後，也成為大眾心目中的最佳模範夫妻，他曾透露雖然夫妻倆都很忙，但仍會花時間聊聊日常、交換心事，恩愛相處模式令人稱羨不已。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。