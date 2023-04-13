歐洲去年在高溫與少雨雙重夾擊之下經歷幾百年來罕見的嚴重旱災，現在這團令人不安的陰影再度浮現。西班牙農牧組織表示，全境鄉間已60%受乾旱衝擊，有4個主要栽種小麥、大麥等作物的地區今年恐全面歉收，其中一區首府今夏可能連飲水也成問題。

美聯社報導，西班牙主要的農牧組織協會COAG週四（13日）最新報告指，長期乾旱問題已導致超過350萬公頃的作物出現「無法挽救的損失」。這個數字幾乎等於台灣的面積。

西班牙媒體日前報導，安達魯西亞地區的水庫水位拉警報。

COAG表示，西班牙全國有4個地區小麥、大麥等作物恐徹底報銷，包括安達魯西亞（Andalusia）、埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）、卡斯提亞拉曼查（Castilla-La Mancha）、穆西亞（Murcia），上述4區涵蓋西班牙中部與南部大部分地帶，此刻正值作物生長黃金期卻面臨嚴峻水情；另有3個地區也遭受嚴重影響，莊稼難保。

COAG表示，倘若未來幾個星期老天爺再不下雨，橄欖、堅果、葡萄受到的衝擊會更加嚴重；玉米、葵花、稻米、棉花等作物的灌溉也有困難，夏季播種面積恐將減少。

西班牙高溫少雨的情形已有3年，氣象當局上個月已正式宣布國家進入長期乾旱窘境。在西班牙天候紀錄史上，去年乾旱程度排名第6，也是1961年以來最熱的一年。

安德魯西亞的水庫水位已掉到30%，倘若降雨量不足，當地首府塞維雅（Seville）今夏可能面臨連飲用水供應也受限的難題。

COAG報告也向畜牧戶示警，草地因缺水而乾枯，牛群糧草供應恐將拮据。今年也將是西班牙養蜂戶連續第3年蜂蜜歉收，山區缺水導致植被花朵大減，蜜蜂無蜜可採。