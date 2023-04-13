桃園市長張善政今13日前往警察局，主持桃園市第62次治安會報，首先頒發13件破案慰問金。（警方提供）

桃園市長張善政今13日前往警察局，主持桃園市第62次治安會報，首先頒發13件破案慰問金，其中包含檢肅幫派犯罪4件52人、查獲重大毒品案4件9人、職業賭場2件80人等重大案件。張善政感謝警察局各單位於短期內，能確實掌握情資並查獲各類刑事案件，展現迅速、主動積極之偵查犯罪能量，使市民感到安心。

張善政表示，近日黑道幫派以名貴跑車炫富、旗袍辣妹迎賓送客等方式高調舉辦大型春酒餐會，引發民眾觀感不佳，影響社會風氣。警察局在局長吳坤旭帶領之下，強力壓制幫派氣焰，近期戮力查緝幫派犯罪、賭場、詐欺、毒品等案件，全面執行威力掃蕩及檢肅行動，成果斐然，已使不法幫派分子有所收斂與警惕；另外在交通尖峰時段，亦能調配警力提高見警率，降低交通事故比例，足見警察局在維持治安及維護交通方面，已獲得明顯的改善，感謝警察局所有同仁的努力及辛勞。

張善政提到，現今線上網絡詐騙型態與日俱增，希望警察局研議建立線上智慧識別詐騙資訊功能，納入市府推動中的智慧桃園系統項目之一，各局處亦請集思廣益，提供可智慧應用於市政推動之方案。

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