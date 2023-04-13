櫃買中心副總經理郭佳君表示，櫃買中心為達成企業及投資人多元化之需求，長期致力於打造多功能與多層次全方位交易所，並完善市場制度，持續優化相關機制協助企業縮短進入資本市場之時程，及提供多層次市場，包括創櫃板、興櫃（含戰略新板）及上櫃主板市場，以滿足各類型不同成長階段企業的籌資需求。

多年來已隨台灣中小企業發展形成多項特色產業聚落，企業能見度高，截至112年3月31日，已有105家上櫃公司市值達新台幣100億元以上，更有6家市值達1,000億元以上。

企業透過櫃買市場可以提升知名度及競爭力，對於拓展業務、延攬優秀人才及改善財務結構等助益良多，期未來有更多優質企業加入櫃買家族，以強化公司經營體質並邁向永續轉型。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，櫃買中心在台灣資本市場將近30年來，持續扶植新創及中小企業在各發展階段進入資本市場，藉由資本市場進行制度優化、募資、延攬優秀人才、拓展國際業務及擴大經營規模等，而上櫃掛牌對企業具有指標性意義，期待未來企業進入資本市場後，能持續秉持誠信及永續的經營理念，並善盡企業責任，創造公司、員工、股東三贏的局面。

櫃買中心於本次宣導會中，除就企業申請上櫃相關規定、重要審查項目及應注意事項進行說明外，更以深入淺出方式從法規遵循、永續發展等不同層面，跟與會的企業高階主管雙向溝通。

另外，由富邦證券投資顧問（股）公司陳艾儒副總經理說明112年總體經濟展望，剖析今年全球經濟發展趨勢與市場機會，協助與會企業掌握最新情勢及最佳因應對策。櫃買中心將持續積極引進深具潛力之新創公司進入櫃買市場，提供投資人更多優質投資標的，為資本市場注入更多元、創新的動能。