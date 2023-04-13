前總統馬英九才剛結束訪中行程，今( 13 )日又宣布24日將前往希臘，擔任德爾菲經濟論壇講者，並發表「台灣會變成下一個烏克蘭嗎」談話討論亞洲地緣政治。前駐紐大使介文汲分析，此行會有國際賣點，且馬英九辯才無礙、英語能力佳，比總統蔡英文和外交部長吳釗燮好太多了。

馬英九辦公室今表示，馬英九受邀赴希臘參加德爾菲經濟論壇，並擔任論壇講者，將以為「台灣會變成下一個烏克蘭嗎：亞洲地緣政治緊張局勢」為主題，與美國智庫學者對談，並與歐洲政要分享訪中心得，傳達台灣有另一種有別於民進黨政策，且能確保兩岸和區域和平穩定的路線。

前大使介文汲今日在「盧秀芳辣晚報」節目中表示，馬英九才 73 歲正是可以發揮的鑽石級年紀，而且馬英九的英文能力很好，溝通能力很強，在馬主政的時候，應該全台灣、全世界都沒有人會認為「台灣會變成下一個烏克蘭」。

介文汲認為，馬英九的論點其實只有一個，台灣要能夠維持繁榮、長治久安，讓台灣海峽可以成為和平之海，就是要靠「九二共識」，所以馬此次訪中就是回顧歷史，講兩岸在中華民國法律架構之下該如何定位。

介文汲指出，馬英九的論點，就是先讓九二共識成為兩岸政治最大的共同點、共識，再去建構兩岸的法律架構，就可以維持長治久安、和平合作、和平發展。

介文汲也讚賞，馬英九現在有點放飛了，此次去希臘談論這個問題還蠻好的，而且這次去一定是講英文，那會有國際的賣點，且馬英九的辯才無礙，英文的表達能力也蠻好的，比蔡英文好太多了。

介文汲也痛批吳釗燮根本是害死台灣，一個外長天天在國際媒體上說台灣要打仗，那外國第一個反應就是外資撤退，這會害慘台灣的經濟。