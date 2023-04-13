林志宇（中）接到兵單，大家一人一刀幫忙剃頭。（好看娛樂提供）

《全明星運動會4》黃隊林志宇接到兵單即將報效國家，在黃隊成員曾奕翔跟「8點檔女神」邱子芯的生日派對上，大家起鬨為即將當兵的林志宇舉辦剃頭儀式，於是《全明星4》黃隊彭尊預先準備了剃頭刀，每人一刀很快的光頭造型出現，大家看到驚呆直喊「哪裡來的漂亮尼姑」。

林志宇說：「即將去當憲兵1個多月，自己還是比較習慣有頭髮，真的蠻不習慣光頭的，彭尊說我剃完頭髮很像漂亮的尼姑，照鏡子時自己真的覺得有點像。之前有聽說去當兵會很操，但經過全明星運動會的洗禮後，完全不怕會有體力上無法負荷的問題，現在可以一天練三餐。」

被問到很多人去當兵，最害怕兵變？林志宇笑回：「目前單身沒有這個顧慮，反而是在軍旅生活中，因為沒有辦法創作，所以能激起更多對創作的渴望，而產生出不一樣的靈感，退伍之後，會開始製作一張個人EP，也會找機會去嘗試電影、戲劇的演出，希望能有影視作品來跟大家見面。」