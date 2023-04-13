美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾上周率團訪台，外貿協會邀請國內近10家半導體大廠與國防廠商與其早餐會，就兩國產業合作交換意見。中國大陸外交部今天發布「關於對美國反華議員邁克·麥考爾採取反制措施的決定」。
「決定」稱，美國德州共和黨聯邦眾議員邁克·麥考爾（Michael McCaul）近年來頻繁採取干涉中國內政、損害中方利益的言行，並於近期率團訪問台灣，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。
「決定」稱，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第六條、第十五條規定，中方決定對麥考爾採取以下反制措施：
一、凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；
二、禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；
三、對其本人不予簽發簽證、不准入境。
本決定自2023年4月13日起施行。
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