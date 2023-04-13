政府普發現金6,000元因王道銀行提前半日優先墊款發放，引發普發現金之亂，金管會已要求王道銀行書面、總經理李芳遠到局說明。金管會銀行局副局長林志吉13日指出，經了解，王道銀行承認有疏失，作業人員「眼拙」沒看到3月31日下午五點後才能放行，但王道銀強調沒有行銷意圖，是否要懲處，林志吉表示後續還有程序進行中，已要求王道銀檢討改善管理機制。

林志吉指出，相關案情王道銀行已函報進金管會，銀行局為了解詳情也已請王道銀總經理李芳遠到局說明相關程序，王道銀行承認有疏失，但強調沒有行銷意圖，會檢討改善管理機制。

林志吉表示，普發現金是「代繳代發」業務性質，就像國庫署委託銀行代發統一發票中獎入帳到民眾戶頭，財金公司通知銀行後，銀行作業上就會在收到通知時的那天撥款，此次普發現金王道銀行認為性質相同，所以收到通知後就下載檔案到銀行系統，主管審核過就放行了。

林志吉表示，王道銀行強調，是沒有注意到財金公司有在3月30、31日提醒必須在「連假前的3月31日五點後再放行」即要作次營業日帳。至於銀行要不要在連假期間處理完視各銀行作業，因為3月31日還牽涉到季結帳、月結帳、4月5日是發薪日高峰等問題要考量，有些銀行有百萬戶較複雜，而王道銀行只有幾千戶，因此在3月31日午後就發了。

王道銀行13日也再發聲明強調，「本行此舉絕非出於行銷或炒作之意圖，對於造成相關單位及大眾困擾，祈請海涵，並再次致上歉意。」王道銀已於3月31日向金管會銀行局口頭報告，並依金管會要求進行重大偶發事件的申報，在4月7日依規定提交書面報告。

對於後續諸多質疑，王道銀13日再發聲明指出，王道銀過往辦理代繳代發業務，為能讓客戶及早收到款項，均採即時作業程序處理。此次辦理普發現金，原應依循財金公司代繳代發方式辦理，但該行依循過往服務客戶的模式，因而未遵守財金公司通知需於3月31日下午5點後再入帳的提醒，以致提前半日發放資金，「再次深表歉意」。

王道銀強調，此舉絕非出於行銷或炒作之意圖，對於造成相關單位及大眾困擾，祈請海涵，並再次致上歉意；日後也將檢討並改善代繳代發之管理機制。