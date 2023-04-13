美國國防部高度機密文件外洩，曝露美國對中國情蒐。根據文件，中國2月曾測試東風-27飛彈的極音速滑翔載具。美方也認為，中國視烏克蘭打擊俄羅斯境內目標為對俄增援機會。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，其中包含許多烏克蘭戰場和俄羅斯侵略戰爭的相關內容文件，有些文件顯示出俄羅斯國防部和俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）遭到美國滲透的程度。

這些文件讓人有美國展開情蒐的簡單印象，且表明一些情報國防官員對中國情蒐。華府將北京視為「對國際秩序最嚴重的長期挑戰」。

CNN檢視53份外洩文件，所有這些文件似乎都是在2月中旬至3月初之間製作。

許多文件標記是由被稱為J2的參謀首長聯席會議情報部門所製作，內容看似是簡報文件，美國官員也證實其真實性。

CNN檢視的文件內容提到俄羅斯活動的部分多於中國，但相關內容確實包含美國對北京活動情蒐後所提出的見解，尤其是美方關切中國可能涉入烏克蘭戰爭的相關內容。

其中一份文件的條目提到，中國可以運用烏克蘭深入打擊俄羅斯境內目標的機會，「將北大西洋公約組織（NATO）扣上侵略者的帽子。如果認為攻擊是重大的，就可能會增援俄羅斯」。

這份文件指出：「如果烏克蘭攻擊高戰略價值地點或顯然以俄羅斯高階領導人為目標，中國將會作出更強烈回應，且最有可能提高它願意供應給俄羅斯的物資規模及範圍。」

文件內容提到，烏克蘭運用美國或北約成員國提供的武器發動重大攻擊可能會被北京當作「表明華府對衝突升級負有直接責任」，且可能「進一步合理化中國對俄羅斯提供致命性援助」。

美國官員一再公開警告北京當局不要對俄羅斯提供戰爭援助，今年稍早還說中國正考慮對克里姆林宮提供致命性援助。

美國及其盟邦都尚未表示中國已經提供上述援助，北京當局也否認相關指控，但過去一年已加強與俄國的經濟關係。

相關文件提到中國的內容，還包括美國正在監視中國的武器發展和海軍活動。

其中有文件提到中國2月25日曾測試「開發中」東風-27（DF-27）的中程彈道飛彈級多用途極音速滑翔載具（HGV），文件寫道這種武器突破美國飛彈防禦系統的「可能性很高」。

專家指出，以極音速滑翔載具發射的飛彈，被設計成飛行速度達音速的5倍以上，且可以在飛行中修正彈道，因此幾乎不可能被擊落。中國被認為是擁有全球最先進極音速武器開發計畫的國家之一。

另一條目則是包含中國人民解放軍近期部署的相關紀錄，內容顯示解放軍首次將一艘玉神級LHA-31直升機運載攻擊艦（Yushen LHA-31，暫譯）納入延伸區域部署。

外洩文件還披露，美國正在蒐集其他國家如何運用訊號情報（signals intelligence）與中國互動的相關訊息。

訊號情報包含攔截到的通訊，美國國家安全局（National Security Agency）廣泛定義為「從外國目標使用的電子訊號和系統取得的情報，諸如通訊系統、雷達和武器系統」。

一份出自訊號情報報告的文件顯示，據報北京當局因為中國企業未能參與約旦的5G網路建設而發牢騷後，約旦外交部2月底計劃向北京保證，約旦有興趣維持經濟關係。

另一份文件指出，尼加拉瓜正和一家中國公司商討在尼國的加勒比海沿岸建造一座深水港口，還提到尼加拉瓜可能考慮讓中國海軍使用港口，以換取經濟投資。

但文件同時寫道，中國並沒有表達在尼加拉瓜獲得海外基地使用權或軍事准入權的意願。