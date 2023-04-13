女星米可白2019年與「尾牙大王」謝銘杰離婚後，恢復自由身的她，不僅多次在社群上曬出熱舞辣照，也時常為動保議題發聲，將生活重心放在事業上。誰料，昨(12日)，她罕在臉書上大方認愛，曬照甜喊：「我的愛人！」

昨日，米可白突在臉書發文，表示：「為何跟你們膩在一起，就覺得好幸福。」並向同為藝人的多年好友阿諾和阿龐甜喊：「我的愛人，我要一直黏著你們。」此外，她也曬出幾人的合照，只見畫面中，他們做出各種搞怪姿勢，阿諾更將腳跨在阿龐的肩上，足見三人之間的好感情。

此外，米可白也於文中透露相聚原因是阿龐此前曾表示：「我現在的選擇，只能跟快40歲的2位女士吃飯。」而米可白則笑回：「等到幾年後，你的選擇還是快50歲的2位女士。」逗趣回覆笑翻一眾網友，紛紛留言：「很棒，友情萬歲」、「好想看你們一起演戲喔」、「感情這麼好真是太讓人羨慕了。」

事實上，米可白與謝銘杰離婚後，在去年4月認愛新歡，對象是在建築業工作的上班族，並表示男友和她一樣喜歡狗狗，和自己的愛犬黑寶也相處得很好，而當時經紀人則笑說：「米米的對象，基本條件一定要愛狗。」