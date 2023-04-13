國道3號南下114.8公里外側今晚間6點多，發生3部自小客車與1輛大貨車相撞事故。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

國道3號南下114.8公里外側今晚間6點多，發生3部自小客車與1輛大貨車相撞事故。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

國道3號南下114.8公里外側今晚間6點多，發生3部自小客車與1輛大貨車，共4車相撞事故，消防人員到場後發現有沒有人員受困，僅2人受輕傷，且意識清楚，生命徵象穩定，緊急送往醫院治療，詳細事故發生原因則有待調查。

新竹市消防局指出，13日傍晚6點多接獲民眾報案，指國三南下114.8公里外側發生車禍，消防人員到場後發現，是3部自小客車與1輛大貨車發生事故，畫面中可見其中1輛銀色自小客車，車頭幾乎撞到全毀，現場共2人受輕傷，目前患者都已送往為恭醫院治療。