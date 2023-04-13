王道銀行普發現金提前撥款，金管會今天說明，近日已約見王道銀行總經理李芳遠，王道銀行承認疏失，但強調未有藉此行銷意圖且將檢討管理機制，金管會今天已發函要求改善，此案宣告結案。

全民普發新台幣6000元，原預計於4月6日起陸續入帳，但王道銀行於3月31日提前撥款，引起外界高度討論。金管會除了請王道銀行提交事件報告，已進一步約見王道銀行總經理李芳遠至金管會說明。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會指出，金管會為清楚了解事發原因，有請王道銀行相關負責人至金管會說明作業程序，王道銀行承認作業過程有疏失，不過特別強調未有藉此行銷意圖，王道銀行將檢討改善相關管理機制，金管會未來也會督促王道銀行確實檢討改善。

林志吉提到，普發現金撥款對王道銀行而言屬於代繳代發業務的一種，就像國庫署委託統一發票兌獎入帳至甲乙丙丁戶頭，若財金公司一通知，銀行作業上一般會在當天就放行，王道銀行認為普發現金性質相同，因此收到財金公司通知後，就下載相關檔案至自家系統，並透過相關主管核決後放行撥款。

林志吉表示，王道銀行沒有注意到財金公司最後2天特別提醒要在連假前、3月31日下午5時後再放行，因下午5時後才會是次一營業日、4月6日的帳。金管會已在今天發函要求王道銀行確實檢討改善，此案宣告結案。