自由貿易港區採取「高度自主管理、低度行政干預」，以創造自由貿易港區利基，但設置至今，在要求業者高度自主管理方面，仍有不足之處。例如相關裁罰案中，以違反自主管理事項為大宗。

為強化海關監管查核機制，財政部關務署修正發布「自由貿易港區海關查核作業規定」。

其中，修正主要目的及重點有三。一是為與自由貿易港區貨物通關管理辦法規定一致，明定海關執行查核時，得對貨物進行查驗，查驗貨物相關規定依進出口貨物查驗準則，及進出口貨物查驗注意事項相關規定辦理。

二是配合自由貿易港區通關作業手冊增訂菸酒專區及專帳控管規定，增列菸酒相關帳務處理查核事項。主要是對海關來說，菸酒是逃漏稅捐高風險貨物，因此希望專區專帳管理，提升管理強度。

三是因應交通部修正自由貿易港區申請設置辦法，將保稅運貨工具納入自由港區貨櫃（物）運送控管機制，增列保稅運貨工具載運貨物控管查核事項。