自由貿易港區採取「高度自主管理、低度行政干預」，以創造自由貿易港區利基，但設置至今，在要求業者高度自主管理方面，仍有不足之處。例如相關裁罰案中，以違反自主管理事項為大宗。
為強化海關監管查核機制，財政部關務署修正發布「自由貿易港區海關查核作業規定」。
其中，修正主要目的及重點有三。一是為與自由貿易港區貨物通關管理辦法規定一致，明定海關執行查核時，得對貨物進行查驗，查驗貨物相關規定依進出口貨物查驗準則，及進出口貨物查驗注意事項相關規定辦理。
二是配合自由貿易港區通關作業手冊增訂菸酒專區及專帳控管規定，增列菸酒相關帳務處理查核事項。主要是對海關來說，菸酒是逃漏稅捐高風險貨物，因此希望專區專帳管理，提升管理強度。
三是因應交通部修正自由貿易港區申請設置辦法，將保稅運貨工具納入自由港區貨櫃（物）運送控管機制，增列保稅運貨工具載運貨物控管查核事項。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。