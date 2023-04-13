中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平近日在廣東考察時強調，廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，在中國式現代化建設的大局中地位重要、作用突出。要錨定強國建設、民族復興目標，圍繞高質量發展這個首要任務和構建新發展格局這個戰略任務，在全面深化改革、擴大高水平對外開放、提升科技自立自強能力、建設現代化產業體系、促進城鄉區域協調發展等方面繼續走在全國前列，在推進中國式現代化建設中走在前列。

據央視新聞報導，4月10日至13日，習近平在中共中央政治局委員、廣東省委書記黃坤明和省長王偉中陪同下，先後來到湛江、茂名、廣州等地，深入企業、港口、農村等進行調研。

報導稱，10日上午，習近平首先考察了位於湛江市東海島的國家863計劃項目海水養殖種子工程南方基地。習近平聽取了廣東省海洋漁業發展情況介紹，察看漁業良種展示，向現場科研和養殖人員詢問選育技術、種苗長勢、市場價格等。習近平指出，中國是一個有著14億多人口的大國，解決好吃飯問題、保障糧食安全，要樹立大食物觀，既向陸地要食物，也向海洋要食物，耕海牧漁，建設海上牧場、「藍色糧倉」。種業是現代農業、漁業發展的基礎，要把這項工作做精做好。要大力發展深海養殖裝備和智慧漁業，推動海洋漁業向信息化、智能化、現代化轉型升級。

報導稱，湛江紅樹林國家級自然保護區，是中國紅樹林面積最大、分布最集中的自然保護區。習近平來到位於保護區東部的麻章區湖光鎮金牛島紅樹林片區，察看紅樹林長勢和周邊生態環境。他強調，這片紅樹林是「國寶」，要像愛護眼睛一樣守護好。加強海洋生態文明建設，是生態文明建設的重要組成部分。要堅持綠色發展，一代接著一代幹，久久為功，建設美麗中國，為保護好地球村作出中國貢獻。

報導稱，10日下午，習近平來到湛江市徐聞縣，考察徐聞港。徐聞港項目是廣東與海南相向而行的「頭號工程」。在港口專用碼頭，習近平察看徐聞港全貌，聽取廣東省提升交通基礎設施互聯互通水平、對接海南自由貿易港建設相向發展等工作彙報。

隨後，習近平來到泊位碼頭，察看船舶停靠、客運轉接等。船上的旅客看見總書記來了，紛紛向總書記問好，習近平向大家揮手致意，祝他們一帆風順。習近平指出，瓊州海峽是國家經略南海的戰略通道，也是海南自由貿易港建設和發展的咽喉要道，要把「黃金水道」和客貨運輸最佳通道這篇大文章做好，把徐聞港打造成連接粵港澳大灣區和海南自由貿易港的現代化水陸交通運輸綜合樞紐。

報導稱，離開徐聞港，習近平來到環北部灣廣東水資源配置工程向南輸水的接點站——徐聞縣大水橋水庫，瞭解工程建設、管理、運行和後續工程規劃等情況。工作人員向習近平展示水樣和監測設備，彙報當地加強周邊生態保護等情況。

習近平指出，中國缺水且水資源分布很不均衡。推進中國式現代化，要把水資源問題考慮進去，以水定城、以水定地、以水定人、以水定產，發展節水產業。廣東要把水資源優化配置抓好，加快全面推進水資源配置工程建設，推動解決區域發展不平衡問題，盡早造福廣大人民群眾。

報導稱，習近平11日來到茂名高州市根子鎮柏橋村考察調研。柏橋村種植荔枝約6800畝，是荔枝生產專業村。習近平走進荔枝種植園，瞭解當地發展特色種植產業和文旅產業等情況，並同現場技術人員親切交流。隨後，習近平來到柏橋龍眼荔枝專業合作社，聽取合作社運營和推進鄉村振興等情況介紹。習近平指出，這裡是荔枝之鄉，荔枝種植有歷史傳承和文化底蘊，特色鮮明，優勢明顯，市場空間廣闊，要進一步提高種植、保鮮、加工等技術，把荔枝特色產業和特色文化旅遊發展得更好。

報導稱，習近平對村民說，這是他第一次到粵西地區，看到鄉親們通過發展荔枝等特色種植業過上了殷實的生活，他感到很欣慰。推進中國式現代化，必須全面推進鄉村振興，解決好城鄉區域發展不平衡問題。要堅持走共同富裕道路，加強對後富的幫扶，推進鄉風文明，加強鄉村環境整治和生態環境保護，讓大家的生活一年更比一年好。

報導稱，習近平12日在廣州市考察調研。當天下午，他首先來到樂金顯示廣州製造基地。廣東省相關負責同志介紹了全省近年來增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應、提升貿易投資合作質量和水平等方面的做法和成效。習近平察看產品展示和生產組裝流程，對企業發展取得的成就表示贊賞。

習近平強調，在全球經濟增長乏力情況下，中國加快構建新發展格局，加強營商環境建設，市場優勢會更加明顯。希望外國投資者抓住機遇，到中國來，到廣東來，到粵港澳大灣區來，深耕中國市場，創造企業發展新輝煌。

報導稱，習近平隨後來到廣汽埃安新能源汽車股份有限公司考察。他走進企業展廳、總裝車間、電池生產車間等，瞭解企業突破關鍵核心技術和推動製造業高端化、智能化、綠色化等進展情況。在廣汽研究院，習近平仔細察看智能網聯實驗室、模型設計實驗室等，並同科技人員、企業家、職工、外資企業代表等交流。

習近平指出，中國改革開放政策將長久不變，永遠不會自己關上開放的大門。一切願意與中國合作共贏的國家，中國都願意與他們相向而行，推動世界經濟共同繁榮發展。習近平強調，中國是個大國，要重視實體經濟，走自力更生之路。關鍵核心技術要立足自主研發，也歡迎國際合作。要加強教育和人才培養，夯實科技自立自強根基。

報導稱，13日上午，習近平聽取廣東省委和省政府工作彙報，對廣東各項工作取得的成績給予肯定。

習近平指出，粵港澳大灣區在全國新發展格局中具有重要戰略地位。廣東要認真貫徹黨中央決策部署，把粵港澳大灣區建設作為廣東深化改革開放的大機遇、大文章抓緊做實，擺在重中之重，以珠三角為主陣地，舉全省之力辦好這件大事，使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。

習近平強調，實現高水平科技自立自強，是中國式現代化建設的關鍵。要深入實施創新驅動發展戰略，加強區域創新體系建設，進一步提升自主創新能力，努力在突破關鍵核心技術難題上取得更大進展。要加強對中小企業創新支持，培育更多具有自主知識產權和核心競爭力的創新型企業。要強化企業主體地位，推進創新鏈產業鏈資金鍊人才鏈深度融合，不斷提高科技成果轉化和產業化水平，打造具有全球影響力的產業科技創新中心。要推進粵港澳大灣區人才高地建設，形成高端科創人才聚集效應。

習近平指出，中國式現代化不能走脫實向虛的路子，必須加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系。廣東要始終堅持以製造業立省，更加重視發展實體經濟，加快產業轉型升級，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，發展戰略性新興產業，建設更具國際競爭力的現代化產業體系。

習近平強調，全體人民共同富裕是中國式現代化的本質特徵，區域協調發展是實現共同富裕的必然要求。廣東要下功夫解決區域發展不平衡問題，加快推進交通等基礎設施的區域互聯互通，帶動和推進粵東、粵西、粵北地區更好承接珠三角地區的產業有序轉移。要加強陸海統籌、山海互濟，強化港產城整體佈局，加強海洋生態保護，全面建設海洋強省。要積極推進以縣城為重要載體的新型城鎮化建設，加快構建現代鄉村產業體系，發展新型農村集體經濟，深入實施鄉村建設行動，促進共同富裕。持續做好防止返貧動態監測和常態化幫扶，防止出現返貧。

習近平指出，開展主題教育是今年黨的建設的重大任務。各級黨組織要堅決貫徹落實黨中央的工作部署，教育引導黨員、幹部在以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促幹上下功夫見實效。以學鑄魂，就是要做好學習貫徹新時代中國特色社會主義思想的深化、內化、轉化工作，從思想上正本清源、固本培元，築牢信仰之基、補足精神之鈣、把穩思想之舵。

習近平指出，一是堅定理想信念，增強對黨的價值追求和前進方向的高度政治認同，把好世界觀、人生觀、價值觀這個「總開關」。二是鑄牢對黨忠誠，自覺堅持黨的全面領導、堅定維護黨中央權威和集中統一領導，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致，把對黨忠誠體現到貫徹落實好黨中央決策部署的實際行動上。三是站穩人民立場，強化宗旨意識，堅守初心使命，踐行黨的群眾路線，把人民群眾滿意不滿意作為評判主題教育成效的根本標準，解決好人民群眾最關心最直接最現實的利益問題，把惠民生的事辦實、暖民心的事辦細、順民意的事辦好，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民。

中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇陪同考察。

李幹傑、何立峰及中央和國家機關有關部門負責同志陪同考察，主題教育中央第七指導組負責同志參加彙報會。