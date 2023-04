【愛傳媒張競評論】馬克宏總統出訪大陸,顯然雙方曾經坦白溝通過本身立場,但馬克宏在返國途中,在總統座機上接受專訪,涉及臺灣發言內容,經過美國網路政論媒體Politico以《Europe must resist pressure to become ‘America’s followers,’ says Macron

—The ‘great risk’ Europe faces is getting ‘caught up in crises that are not ours,’ French president says in interview.》為題報導後,卻掀起多方負面批評。

當然對於馬克宏遵循戴高樂主義,不斷所強調之戰略自主,確實是讓華盛頓不太痛快,特別是表態不會扈從華盛頓,成為其對付北京之附庸,這個立場亦很明顯。

但在國內媒體紛紛轉載西方英文媒體報導評論,看起來好像馬克宏總統受到普世譴責時,吾人必須保持冷靜,並且牢記下列數點;首先、馬克宏並非政治素人,其所作所為必然經過得失精算,能夠出訪大陸並如此應對北京,絕對是透過幕僚謀士研擬評估後所得結果。因此不要認為此為個人失言失算,而要思考在水面漣漪之下,真正水有多深。

其次、就要想到馬克宏之權力基礎係來自法國選民之付託與支持,其他國家媒體如何報導評論,甚或是智庫學者專家提出負面議論,只要不能在法國社會造成政治板塊推移效應,那就是野狗吠火車。法國國家利益由法國公民所決定,法國政策由法國政府所規劃,假若有權者仍然信賴支持有能者,其他國家能否對此有所置喙,看來空間有限。

最後還是要強調,對於法國來說,能否保持其戰略自主地位是基本原則,但就目前德國對中國大陸未來政策舉棋不定,柏林對撰擬數項涉及北京重要政策文件無法定稿,在被英文媒體大力撻伐馬克宏搞昏頭前,吾人要認真觀察法國內部對馬克宏調整對北京政策之輿情反應;更重要的是馬克宏調整政策並公開表態,對於柏林會產生何種影響。

觀察世局變化不要劃錯重點?

作者為英國博士、中華戰略學會研究員,曾任國軍艦長

●評論文章,不代表i-Media愛傳媒立場