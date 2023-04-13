挪威外交部今天表示，將驅逐15名俄羅斯大使館官員，還說他們是在外交官身分掩護下進行情報工作的人員。莫斯科當局指出，將採取行動回應此事。

路透社報導，根據挪威政府的資料，這次驅逐人數是俄羅斯目前派任奧斯陸大使館外交官人數的1/4。

挪威外交部長胡特費爾德（Anniken Huitfeldt）透過聲明表示：「這是反制和降低俄羅斯在挪威情報活動的重要步驟，以維護我們的國家利益。」

她還說：「俄羅斯目前對挪威構成最大的情報威脅…我們不容許俄羅斯情治人員在外交官的身分掩護下活動。」

挪威外交部在聲明中說：「相關官員必須儘速離開挪威。」

根據俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）報導，俄國外交部表示，莫斯科當局會採取行動回應此事。

挪威是北大西洋公約組織（NATO）成員國之一，在北極地區有領土與俄羅斯接壤。挪威曾於2022年4月驅逐3名俄國人。

胡特費爾德在聲明中提到，挪威仍尋求與俄羅斯維持正常外交關係。