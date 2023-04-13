防疫保單在去年第一季即賣了4億元、73萬件，然而今年第一季防疫相關保單只賣了21張、保費近1萬元左右，因此，若扣除防疫保單4億元，去年第一季網路投保保費只有5.72億元，52.31萬件。若和產險今年第一季網路投保金額相比，今年第一季依然仍較去年同期成長近56％。

以第一季網路投保各項產險保單看，除了疫苗（法定傳染病綜合險）外，各產險保單全都成長，其中以旅平險（含旅遊不便險）成長最多，去年同期只有4萬張左右、保費749萬元，然今年第一季旅綜險爆至61.45萬張、保費高達1.84億元，件數成長率高達1,436％、保費成長率更高達2,356％。

除了旅綜險外，成長率次高則是住宅火險（含住綜險），該類保單第一季網路投保件數已達1.3萬件、保費1,873萬元，保費也是倍數成長，成長率為121％。

產險業者持續看好網路投保成長率。旺旺友聯產險表示，觀察228連假、清明連假的旅平險銷售狀況佳，顯示報復性出遊的需求極強，預期網投旅平險尤其是國外旅平險將會持續成長。另考量房貸族一直都有投保住火險的需求且在住宅火險的損率較好，因此，住火險也是今年網投另一個重點。寵物險市場大，該公司在下半年規劃將寵物險上架，另外正討論碎片化保險上架的可行性，上架排程尚未確定。

疫情漸散、國境解封後，國泰產險今年相對看好和旅遊、車險相關保險。國泰產險指出，旅行綜合險，尤其是海外旅綜險，車險、租車險以及高速公路碰撞險等都是該公司網路投保產品的亮點。