以往事故頻傳的彰化縣139縣道今天下午又發生摔車事故，20歲的張姓男子騎機車疑過彎不慎，人車衝撞路旁電桿後卡在護欄，現場慘狀令人不忍卒睹，幸張男傷勢不重，且意識清楚，經送醫救治，無生命危險。

「騎卡慢咧啦！」警方對於彰139線又傳車禍，且是年輕人騎機車過彎肇事，不禁苦口婆心表示，今下午發生事故的彰139線9.8公里路段，以往即頻傳車禍，且有死亡車禍，一再宣導減速過彎，過彎時不要壓車耍帥，仍有機車騎士在該路段發生事故，真的要拜託機車騎士務必遵守相關速限，減速行駛。

今天下午約5時11分，張男騎機車行經彰139線9.8公里處，過彎失控撞上電線桿，人車卡在護欄，動彈不得。

以往彰139縣道因事故頻傳，部分危險彎道及路段的行車速限從50公里降至40公里，許多汽機車駕駛抱怨速限低到太離譜，彰化警方於2022年一整年在該路段共取締1萬8886件超速等違規案件，仍有機車騎士違規超速，甚至過彎壓車耍帥，拿自己生命開玩笑。