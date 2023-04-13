【立綱氣象報報】周六東北風增強 北部濕涼 南部天晴

好天氣還有一天！明（14）日各地多雲到晴，西半部高溫上看32度，周六（4/15）東北風增強，降雨機會增加，中部以北、東半部陣雨機率高，西北部一帶及山區的雨量較多，低溫下探16度，南台灣則是晴朗穩定的天氣，下周一（4/17）各地水氣減少，也開始回暖，有機會出現30度以上高溫。

氣象局資料顯示，明日各地普遍多雲到晴，僅東半部及午後西半部山區有零星降雨機率；氣溫方面，受到東南風影響，白天東半部高溫約29、30度，西半部可達31、32度，南部近山區還會更熱。而各地早晚氣溫較涼，低溫約19到23度，日夜溫差明顯。

氣象局指出，14日各地「暖如夏」，高溫可達30度以上。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱指出，周五晚間鋒面雲帶接近，除了氣溫逐漸下降外，嘉義以北也會有局部降雨，周六（4/15）入夜後東北風又增強，北部轉為濕涼，低溫下探16度，南台灣依舊天氣晴朗，這樣的天氣將維持到下周日（4/16），預估下周一（4/17）各地回暖，高溫可達30度以上。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日晚間發文指出，這波鋒面掃過台灣上空僅有短短一天左右，「周六春雨一波流」，中部以北、東半部陣雨機率高，西北部一帶及山區的雨量也稍多，然而南部的降雨機率還是不高，預估到下周日鋒面遠離後，各地天氣才會趨於穩定、偏熱。