針對陸方開始對台進行貿易壁壘調查，粉專「Linbay好油」直批，農委會又在講一些認知作戰的唬弄內容，實際上不得不依賴大陸，但又因為歧視而禁止大陸農產品進口，所以就衍生出了洗產地模式，否則就要面臨物價上漲問題。然後用補貼代替產業轉型升級，真的還是有缺的問題，就多靠進口來解決，台灣農業漸漸貿易逆差愈來愈高，不只出口沒有辦法擴張，而且進口不斷替代台灣本土產品，農委會負責哽咽升格就好。

Linbay好油提到，看看台灣官方的稅則稅率圖，以蘋果為例，機動稅率的部分有三欄，第一欄就是給WTO會員國，第二欄就是給台灣已經簽訂FTA的國家，第三個就是給WTO非會員國。要談過才能開放？那這樣所有會員國不是都談不完了？就是為了避免這種情況，才會有第一欄這種WTO會員國都遵守的共通匯率。不然台灣有跟加拿大討論過開放蘋果的問題才加入WTO嗎？有跟智利討論過開放蘋果的問題才加入WTO嗎？

Linbay好油強調，今天不管你有沒有跟大陸方面協商過，而是你開放給其他國家輸入，你就必須也開放給大陸，不然就是違反WTO三大原則之一的無歧視原則，因為你片面的禁止大陸蘋果輸入。同樣稅則的東西可能會因為使用目的的不同，所以有不同的輸入規定，以蘋果為例，因為是農產品有檢疫的問題，所以輸入規定有B01代表是要通過防檢局，要辦理檢疫，而蘋果又是拿來吃的，所以輸入規定有F01代表要通過食藥署。

「而最後一個規定叫MW0是來自經濟部國貿局，叫大陸物品禁止輸入。」Linbay好油指出，一開始MW0沒有那麼多，最主要是以農產品為主，到後來山也MW0，海也MW0，品項增加到2400項以上。當然進入WTO之後並不是沒有保護機制存在，例如稻米、花生、大蒜、紅豆、東方梨、香蕉、芒果、鳳梨、液態乳等項目，我們覺得很重要，所以有進口配額作限制，配額數量之內低關稅，配額外高關稅，甚至可以啟動特別防禦機制SSG。

Linbay好油質疑，但這些不應該變成單方面禁止大陸農產品的理由，因為大陸農產品跟其他國家一樣可以進口，但受到配額的影響，而實際上是根本進不來，所以這跟國家的農業保護政策無關，這就是單純的歧視。你不得不依賴大陸，但又因為歧視而禁止進口，所以就衍生出了洗產地模式，大陸的洋蔥、青花菜等禁止出口到台灣，然後就運到越南洗完產地再過來，去年洗產地的中國洋蔥進口量創歷史新高，農委會管過嗎？

「沒辦法，不接受這些洗產地的產品，台灣就會面臨物價上漲的問題！」Linbay好油直言，所以就縱容這些洗產地的產品在台灣銷售，真的要管會沒辦法管嗎？如今人口紅利沒了，大陸的讓利也可能沒了，那我們有把握這三十多年的時間改變提升產業嗎？每年發五六百億的老農年金會提升產業競爭力嗎？每年花一兩百億的稻米、雜糧補貼有提升產業競爭力嗎？沒關係啦，反正農委會要變成農業部了，哽咽得講不出話來了。