屏東恆春鎮某民宿業者為節省自來水費，竟私自更改管線，在民宿水表前繞接管線至屋內，再以大量裝飾用的鵝卵石當掩護，鋪設在其上層，但天網恢恢，台水局在檢測時發現異常水流，揭露業者不法行徑，依自來水法追償30餘萬水費。

台水局指出，水公司都會定期辦理檢漏及竊水查察作業，所以在檢查該民宿時，即以專業檢測儀器測聽出異常水流，檢查人員隨即會同相關人員開挖，果真發現用戶繞越所裝水表私接水管，水公司依自來水法向民宿業者求償水費，共計追償30餘萬元，民宿業者後悔莫及。

台水局表示，台灣平均家戶水價是全世界第3低，水公司提供安全、衛生、方便價廉的自來水，希望民眾珍水惜水，也呼籲民眾不要抱持僥倖心態，若犯「未經自來水事業許可，在自來水事業供水管線上取水者」、「繞越所裝量水器私接水管者」、「毀損或改變量水器之構造，或用其他方法致量水器失效或不準確者」、「未經自來水事業許可，擅自開啟消火栓取用自來水者」，經查獲除依自來水法除追償水費外，還可處5年以下有期徒刑、拘役或罰金。