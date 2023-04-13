民進黨議員王世堅敢言敢行，聲量居高不下，但私底下卻與鏡頭前有極大落差。日前就有網友在小吃店巧遇到下班的王世堅，落寞模樣曝光後掀起網友朝聖，笑稱「就是那麼簡單」。

男網友在臉書「路上觀察學院」PO文表示，自己正在吃著沙茶牛肉炒麵的同時，聽到有人小聲向店家點單「兩份肉和一碗飯」，當時也沒多留意，直到起身準備離去，才發現點單的人竟然是王世堅。

網友吃晚餐巧遇下班的王世堅，落寞身影引發數千名網友議論。(圖／取自路上觀察學院)

透過照片可以看到，王世堅似乎是剛下班，身穿西裝，孤獨一人坐在座位上等餐，眼睛則是直直盯著手機，與鏡頭前模樣呈現極大反差。

文章貼出後，吸引超過2萬人點讚，2200多則留言：「是民進黨唯一清流！」、「他樣子好落寞哦」、「野生堅哥耶」、「萬華祖師廟耶」、「就是那麼簡單」、「是恰吉」、「問世堅情為何物」、「是不是想念柯文哲了」、「沒有柯文哲就少了那麼點霸氣」、「用餐還不忘學習怎麼用智慧手機」。