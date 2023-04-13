高中足球聯賽（HFL）今天敲定高男、高女組爭冠戲碼，北門高中克服0比2、2比3落後劣勢，靠劉鎧瑞在延長賽罰踢破門，以4比3氣走新北高中，周六與衛冕者惠文高中連兩年在高男組決賽交鋒。惠文也要與花蓮體中爭奪高女組后座，問鼎本屆雙料冠軍。

5屆HFL冠軍北門在8強遭遇中山工商，也是在正規90分鐘踢成3平，經歷PK才驚險晉級。今天面對新北，北門一開賽就壓上強攻，未料幾次破門機會沒把握住，反讓新北逮住兩次角球攻擊，由鄭宇哲、邱宇懌先後破門，以0比2落後。

兩球落後的北門換上葉境均提升鋒線高度，第33分鐘也趁角球還以顏色，由徐子祐頭槌破門，上半場補時階段葉境均再頂入追平球，神奇追成2平。

北門高中前鋒徐子祐（左一）在第33分鐘頭槌頂破新北高中大門。（李弘斌攝）

換邊再戰，新北又藉死球攻擊突圍，第60分鐘擲入邊線球後從左路突入禁區下底回敲，後上的鄭宇哲起腳射門，雖然打中北門球員仍折射入網，讓新北再次領先。不過北門仍未放棄，第73分鐘獲得22碼自由球機會，李駿祺以左腳低射繞過人牆打入球門左下角。90分鐘戰畢，北門、新北以3比3戰平

相對於8強賽踢平直接PK，4強起則有30分鐘的延長賽。延長賽上半場補時階段，北門右路大腳直接吊入禁區，新北門將吳秉修判斷錯誤擊球落空，倒地的後衛余祐佾情急下用右手將球拍掉，不僅被紅牌罰下還奉送北門12碼球，劉鎧瑞操刀中的讓北門此役首次領先，逆轉氣走少了1人的新北。

另一場高男組4強由惠文對決花蓮高農，惠文靠12碼球先馳得點，但也因自己門將禁區內犯規，讓花農罰踢扳平。不過惠文抓住機會，第31分鐘自由球吊入禁區後頭槌擺渡，由廖倢揚包抄右柱破門，討回領先，兩分鐘後再趁快攻的幸運折射傳球，由楊朝景單刀赴會再下一城。花農下半場雖追回1球，仍無法阻止惠文的衛冕腳步。

高女組4強方面，去年季軍惠文以9比0大勝成軍首屆的光復商工，準備問鼎隊史第2座HFL后冠，花體則以2比0勝醒吾高中，報了去年決賽落敗之仇，距離隊史第7座HFL后冠只差一步。