南韓「性感小野馬」泫雅與師弟Dawn（金曉鐘）分分合合讓眾人霧裡看花，泫雅不久前傳出與Dawn復合，但被公司否認，而泫雅「馬桶蓋短髮」新造型被說很醜，還有人把矛頭指向快入伍的Dawn，引起網友爭論；泫雅今（13日）晚在IG發聲挺Dawn，引用這段歌詞讓粉絲都嗨翻。

泫雅3月驚喜曝光短髮新造型，耳上馬桶蓋金髮讓網友嚇到，被狠批好醜不想看，但她還是很滿意自己的樣子；當時泫雅新造型就曾被網友揪出，與前男友Dawn髮型相似，更有一說因為Dawn準備入伍，她才決定把自己變成Dawn，讓大家不要忘了他。

泫雅馬桶蓋短髮造型被罵醜。（圖／摘自泫雅IG）

這段期間輿論紛紛，泫雅都沒有多做回應，直到今日Dawn發布新歌〈Dear My Light〉，泫雅立刻在IG轉發，並引用其中一段歌詞，「我在你最漂亮的時候遇見了你，我可以承受任何人說的任何話，沒關係，我沒事」；雖然只是歌詞，但泫雅這舉動已讓粉絲嗨翻，不管他們復合與否，都認為泫雅就是在「護愛」。

泫雅之前和男友Dawn認愛後，不僅離開原經紀公司Cube娛樂，兩人更一起加入PSY創立的公司，共進退讓粉絲們都忍不住支持他們的愛情；Dawn對泫雅求婚成功後，外界都在期待兩人舉辦盛大婚禮，豈料，2022年10月泫雅無預警宣布分手，震驚全網。