AI製作圖片已的功能，現在已用在天文學之上。4年前，結合全球各地的電波資料，所匯總的「第一張黑洞照片」，是一個模糊、熾熱的甜甜圈狀物體。現在由AI人工智慧系統進行潤色，獲得一個更清晰的黑洞可能模樣，光環變得更細，中心的黑洞變得更大。

美聯社報導，2019 年發布的首張黑洞照片，是拍攝距離地球 5300 萬光年的 M87 星系(室女座A星系)中心，這個巨大的橢圓星系一直釋放極強的電波，而且還有一道高能噴流，同時也是銀河系附近質量最大的星系之一。因此天文學家相信，它中央的黑洞必然異常巨大，估計是太陽質量的30億倍，如此特徵，也就選M87核心為第一個黑洞拍照的對象。

哈伯望遠鏡拍攝的M87，這是個巨大的橢圓星系。(圖/NASA)

經過全球不同地方的電波望遠鏡同時觀測，並且持續數年的累積資料，以電波的強弱程度，積疊成黑洞的的可能視覺外觀，這就是黑洞的照片。在照片中有一個深邃的黑圓點，那應該就是黑洞的本體；周邊則有明亮的圓圈，那是物質吸積盤，這張照片經常被形容成眼睛或是甜甜圈。

不過，數據仍然存在許多缺失，因此在最新的研究中，科學家們借助AI的演算能力，來填補缺失的部分。新產生的黑洞照片與原始圖片仍然相似，但甜甜圈更薄，中心也更黑暗。

新澤西州高級研究所的天體物理學家莉莎‧蒙蒂羅斯(Lia Medeiros)說：「對我來說，這樣的效果感覺就像第一次真正看到它。」

蒙蒂羅斯說，團隊還會將AI用於其他天文圖片，也包括第2張黑洞照片-我們銀河系中心的黑洞照。